У Львові продають найдорожчі ялинки в Україні за обурливими цінами (відео)

Ціни, м'яко кажучи, кусаються.

Українці активно готуються до зимових свят. Одним з обов'язкових атрибутів святкування є жива ялинка, яка створює особливу атмосферу та радує рідних. Та ціни на неї, як з’ясувалось, не просто кусаються — вони космічні.

Цьогоріч ціни на новорічні дерева вражають мешканців Львова. Вартість живої ялинки розпочинається від 2500 гривень. Про це свідчать відео, опубліковані у місцевих соцмережах.

У коментарях місцеві мешканці вже почали активно обговорювати ціни на новорічні дерева в соціальних мережах. Більшість коментаторів кажуть, що не готові витрачати таку суму на ялинки. У багатьох залишились штучні ялинки, які вони використовують вже роками, тому потреби купувати живу немає. Втім, деякі кажуть, що купувати ще рано, адже ціна потім знизиться.

Також деякі коментатори кажуть (заради справедливості), що в Харкові ціни на живі ялинки взагалі стартують від 3500 гривень. Також у коментарях стверджують, що у лісництвах новорічне дерево можна купити значно дешевше — від 300 гривень і вище.

Також раніше ми писали, скільки коштує штучна ялинка в Україні. Ціни на неї також кусаються, втім, це все-таки дешевше, ніж купити живе дерево.