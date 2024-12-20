Такой может валяться у вас без дела: кнопочный телефон Nokia можно продать за 80 тысяч

Продавец уверяет, что устройство работает исправно и находится в идеальном состоянии

На украинском сайте объявлений продают телефон Nokia 8910 Black за космическую сумму — 79 900 гривен. Это чуть больше, чем стоит новый iPhone 16 Pro Max на 512 гб.

Автор объявления продает этот гаджет как новый, но указывает, что на экране есть незначительная царапина. В комплектации идет только зарядное устройство. При этом продавец уточняет, что оригинал и телефон не был реставрирован. Он уверяет, что устройство работает исправно.

"Механизм выезжает плавно. Работает со всеми операторами. Есть украинский язык", — говорится в объявлении.

На торг и обмен продавец телефона не согласен.

Отметим, что этот мобильный телефон компания Nokia выпустила в 2002 году. Корпус устройства выполнен из титана, что это позволяет телефону пережить падение даже с большой высоты — корпус скорее всего не получит не только значительных повреждений, но даже заметных царапин.

Nokia 8910стал знаковым телефоном благодаря своему премиальному дизайну и уникальному механизму автоматического выдвижения. Этот телефон не только служил эталоном статуса, но и нашел свое место в культуре, в частности фильмах, музыке и искусстве.

Если сравнить цену, по которой сейчас продают этот гаджет, выходит, что он стоит дороже нового "Айфона 16". Сейчас модель iPhone 16 Pro Max на 512 гб продают в среднем за 78 499. То есть, он на полторы тысячи дешевле "Нокии".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине раритетный телефон продают на 150 тысяч гривен.