Похолодання і не тільки: чого чекати від погоди у Києві на вихідні

Синоптики озвучили прогноз на 21 та 22 грудня

У Київ вже у ці вихідні прийде невелике похолодання. Плюсова температура вдень та вночі зміниться на мінуси.

Такий прогноз опубліковано на сайті Sinoptik.ua. Там зазначено, що 21 та 22 грудня опадів у столиці практично не буде.

Синоптики зазначають, що у суботу вночі буде до +5 градусів. При цьому пройде невеликий дощ. А вдень слід очікувати до +3 градусів.

Проте через вологість та вітер температура повітря 21 грудня відчуватиметься як мінусова.

У неділю, 22 грудня, згідно з прогнозом, у Києві буде невелике похолодання. Вночі температура повітря опуститься до -1. А вдень буде від -1 до 0 градусів.

При цьому вказується, що у цей день також буде велика вологість, але вітер трохи вщухне.

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