Повернення зими не чекати? Якою буде погода в Україні 21 грудня

Жителям деяких регіонів може знадобитись парасолька

Кінець робочого тижня в Україні відзначився доволі теплою погодою. Не стануть виключенням і вихідні.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 21 грудня, температура повітря вдень буде коливатися від +1 °C до +10 °C. А в Криму стовпчики термометра взагалі можуть піднятися до +14 °C.

Захід України

У західних областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень буде коливатись від +1 до +5 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до +1 °C. Лише на Закарпатті вдень буде до +5 °C

Північ України

У північних областях також буде хмарно з проясненнями та без опадів. Денна температура повітря коливатиметься від +1 до +3 °C. А вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до +1 °C.

Схід України

У східних областях очікується хмарно з проясненням. Місцями можливий невеликий дощ. Вдень температура повітря буде сягати +2-4 °C. Проте вночі подекуди стовпчики термометрів будуть опускатись до 0 °C.

Південь України

У південних областях буде найтепліше. Проте місцями можливий невеликий дощ. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах від +8 до +10 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі +3-6 °C.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні в кінці грудня. Також він сказав, чи варто чекати українцям снігу на Новий рік.