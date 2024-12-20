Возвращения зимы не ждать? Какой будет погода в Украине 21 декабря

Жителям некоторых регионов может понадобиться зонтик

Конец рабочей недели в Украине ознаменовался довольно теплой погодой. Не станут исключением и выходные.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 21 декабря, температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +10 °C. А в Крыму столбики термометра вообще могут подняться до +14 °C.

Запад Украины

В западных областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +5 °C. Ночью температура воздуха опускается до +1 °C. Только на Закарпатье днем будет до +5 °C

Север Украины

В северных областях будет облачно с прояснениями и без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 °C. Ночью столбики термометров будут опускаться до +1 °C.

Восток Украины

В восточных областях будет облачно с прояснением. Местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха будет достигать +2-4 °C. Однако ночью местами столбики термометров будут опускаться до 0 °C.

Юг Украины

В южных областях будет теплее всего. Однако местами возможен небольшой дождь. Показатели термометров днем будут колебаться от +8 до 10 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре +3-6 °C.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в конце декабря. Также он сказал, стоит ли ждать украинцам снега на Новый год.