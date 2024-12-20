Кількість охочих виїхати з України різко зросла, на кордоні черги

В окремих пунктах пропуску спостерігаються черги з авто

У п’ятницю, 20 грудня, російські війська здійснили масований обстріл Києва, що призвело до великої кількості жертв. На пунктах пропуску українсько-польського кордону спостерігаються черги з автомобілів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. На кордоні спостерігається збільшення пасажиропотоку на виїзд з України до Польщі — він зріс на 15% звичайного потоку.

Тож у окремих пунктах пропуску накопичується транспорт. Станом на 17:00 менш завантаженими були контрольно-пропускні пункти "Смільниця" та "Угринів".

Прикордонники нагадали українцям: перетин кордону залежить від роботи всіх представників контрольних служб, які провадять свою діяльність у пунктах пропуску, а також працівників відповідних служб з польського боку. Також українців закликали планувати свій маршрут наперед.

Нагадаємо, з 10 листопада 2024 року в ЄС впроваджується система в’їзду/виїзду (EES Entry/Exit System), яка стосуватиметься мандрівників з усіх країн поза межами ЄС та Шенгенської зони. Це стосується, зокрема, й українців.

Раніше "Телеграф" писав, що у РНБО пояснили, чому Росія влаштувала атаку на Київ. Обстріл є відповіддю на втрату стратегічних об’єктів у РФ.