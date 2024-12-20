Образа на Зеленського? В РНБО пояснили, чому Росія влаштувала атаку на Київ

РФ ударила по цивільних будинках

Російські війська завдали ракетного удару по Києву у п'ятницю, 20 грудня, не через те, що глава Росії Володимир Путін нібито образився на слова президента Володимира Зеленського, який назвав його "довбо**бом". Обстріл є відповіддю на втрату стратегічних об‘єктів у РФ.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Він зазначив, що росіяни атакували українську столицю балістичними ракетами, які запускали з Брянської області.

"Втративши низку стратегічних об‘єктів в Росії, Путін вирішив вдарити по цивільних автівках та будинках в столиці, налякавши дітей. Коли дехто бігатиме і розповідатиме, що він образився за "довбо**ба", то раджу не вестися на цю дурню", — наголосив Коваленко.

Він зазначив, що Путін — звичайний воєнний злочинець, який "вже три роки таке робить". На думку керівника ЦПД, чим більше буде знищено стратегічних об‘єктів у РФ, тим швидше завершаться атаки на Україну.

Нагадаємо, Зеленський різко прокоментував слова російського диктатора з приводу експериментального запуску "Орєшніка" по Києву. "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо**б", — написав український президент.