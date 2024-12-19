На Закарпатті двоє прикордонників втекли за кордон: суд вже виніс вирок

Інцидент стався ще у вересні

Двоє прикордонників втекли з України на Закарпатті, скориставшись тим, що їх не перевіряли по рації під час нічного чергування. З'ясувалося, що обидва втікачі із Сумщини раніше вже планували перетнути кордон, але їхні наміри залишилися непоміченими керівництвом.

Інспектор ДПСУ, який мав стежити за пересуванням прикордонного патруля, виправдовував свою неуважність великим навантаженням на чергуванні. Про це йдеться у постанові Рахівського районного суду.

Інцидент стався вночі 27 вересня. Черговий інспектор ДПСУ Дмитро Д. не перевірив вчасно місцеперебування прикордонного патруля. Хоча робити це він мав кожні 30 хвилин, до того ж вносити записи про сеанси зв'язку потрібно було у спеціальний робочий зошит. За словами інспектора, через надмірне робоче навантаження він не встиг налагодити радіозв'язок із нарядом.

У суді обвинувачений не був присутній особисто, натомість надіслав письмову заяву. У документі він заперечив свою провину та пояснив обставини тієї ночі. Примітно, що про попередні спроби втечі цих військовослужбовців керівництво підрозділу не було поінформоване.

Суддя Олена Попова, розглянувши матеріали справи, визнала інспектора винним у недбалому ставленні до військової служби. За порушення службових обов'язків уродженцю Черкас призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українські кіберспортсмени з команди Коноплянки втекли з країни, скориставшись чемпіонатом світу. Гравці після втечі поскаржилися на "обставини".