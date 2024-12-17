Швидке закінчення війни та вступ до НАТО: головні заяви Зеленського після зустрічі з Туском

Зеленський розповів, якими наразі є стосунки України та Польщі

У вівторок, 17 грудня, у Львові відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та очільника польського уряду Дональда Туска. На зустрічі зі ЗМІ пролунало кілька важливих заяв, що стосуються завершення війни, вступу до НАТО та стосунків з Росією. "Телеграф" зібрав найважливіші із них.

Вступ до НАТО та завершення війни з Росією

Україна могла б вступити в НАТО та ЄС за один день, якби це питання залежало виключно від Польщі. Про це сказав Володимир Зеленський, цитуючи прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Також він згадав заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про можливість завершити війну за добу.

"Хто знає, може наступного року ми зможемо розраховувати і на швидке завершення війни, і на членство в НАТО", — зазначив президент України.

Стосунки з Росією після завершення війни

Навіть після завершення війни російському керівництву не можна вірити, впевнений Президент. "Чи можна довіряти Путіну? Ні. Вони воюють проти нас, убивають нас. Чи можна буде довіряти наступнику Путіна? Упевнений, що ні. Але нікуди не дітися. Ми живемо і в нас довгий кордон. Тому Україні потрібно вийти з цієї війни дуже сильною", – підкреслив очільник держави.

Також Зеленський розповів, якою має бути позиція України на майбутніх переговорах. "Щоб вийти (на переговори — Ред.) сильною, треба мати сильні позиції при будь-якому форматі майбутніх перемовин… Україна готова говорити дипломатично або говорити так, як це відбувається на полі бою".

Крім того, Зеленський розповів, якими наразі є стосунки України та Польщі. "Наші відносини стабільні в такий непростий час, я вважаю що цей сигнал дуже важливий для обох наших держав". Він додав, що "наступного року Польща буде головувати в Раді Євросоюзу і це головування може принести нам хороші результати в наближенні до вступу в ЄС".

Згадав очільник держави і про суперечки щодо складного минулого України та Польщі, які тривають дотепер. "Не треба забувати минуле, але який пріоритет? Пріоритет думати про майбутнє і вижити… якщо Україна не вистоїть, якщо ми будемо не об'єднані з Польщею, якщо ми всі не будемо об'єднані в Європі, то Росія переможе в цій війні".

На пресконференції Президент також розповів про дуже важливе рішення для багатьох українців. Йдеться про множинне громадянство, законопроєкт про яке ухвалила ВР 17 грудня. "Його норми дозволять мільйонам українців, які живуть в інших країнах, зберегти реальний зв'язок з Україною", — пояснив Президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський різко висловився у бік Орбана. Президент наголосив, що у нього (Орбана — Ред.) немає жодних важелів впливу на державу-агресора.