Припинення вогню близько? У Польщі розповіли про перспективи перебігу війни в Україні
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Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на визнані міжнародним правом кордони української держави
Попри те, що на фронті надзвичайно складна ситуація, перспектива припинення вогню в Україні швидко наближається. Відновлення України може розпочатися у другій половині 2025 року.
Про це заявив повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павло Коваль в інтерв'ю РАР.
За його словами, війна не закінчиться швидко. "Максимум буде припинення вогню" та закінчення гарячої фази конфлікту. Питання в тому, за яких умов це відбудеться, тому що, як він наголосив, "розморожування" війни не буде проблемою для Росії.
Сьогодні є Путін, завтра його не буде
У відповідь на запитання, чи припинення вогню відповідно до нинішніх ліній фронту де-факто означатиме безповоротну втрату території Україною, Коваль відповів негативно. "Сьогодні є Путін, завтра його не буде", — сказав Коваль.
Він каже, що Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на визнані міжнародним правом кордони української держави. Жодна серйозна людина, ані в Америці, ані в Європі, не погодиться на безрозсудне схвалення російських розділів.
Відновлення України — коли буде
Говорячи про відновлення України, Коваль зазначив, що підготовка до запуску економічних планів, програм і фінансових інструментів, які будуть створені для цього, зараз вступає в ключову фазу.
"Зараз видається, що всі готуються до відновлення наступного року, що воно скоро почнеться. За моїми оцінками, це почнеться в другій половині наступного року", — розповів він.
Раніше "Телеграф" писав, що відмова Зеленського знизити мобілізаційний вік зіпсувала його стосунки з Байденом.