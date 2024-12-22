Отец известной журналистки оскандалился заявлением о миротворцах и украинках (видео)

Это не первое скандальное заявление профессора

Профессор журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, отец журналистки Сони Кошкиной Никита Василенко считает, что введение в Украину иностранных военных якобы улучшит демографическую ситуацию в стране. Такое заявление он сделал в интервью российскому изданию

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Леонид Швец. Он привел цитату Василенко.

"Представляете, как это сразу решит демографическую проблему в Украине? По меньшей мере, сорок тысяч мужиков, с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом, воспитанных на хороших европейских харчах. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых убиты на войне, или покалечены. Рассказывали люди, которые пережили оккупацию, что после войны рождались целые поколения фрицевских детей, от фрицев родились. На Днепропетровщине. Там несколько лет стояли немцы. И, естественно, что молодые женщины сходились с молодыми офицерами и солдатами", – сказал Василенко.

Швец напомнил, что ранее Студенты института журналистики требовали увольнения Василенко. Его обвиняли в продвижении сексистских и пророссийских нарративов. Тогда в университете ему вынесли выговор.

"Помнится, это животное собирались выгнать из университета. Порешал?", – написал Швец.

Кто такой Никита Василенко

Он – украинский журналист, педагог, писатель, профессор, доктор филологии, кандидат философских наук. Василенко с 1984 года преподает в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко. Специализируется на изучении и преподавании жанров в прессе (информационная и аналитические группы), развитии репортажа в украинской и зарубежной периодике. Считается специалистом по профессиональной этике и журналистскому расследованию.

В 2018—2022 годах Василенко регулярно появлялся на ютуб-канале Анатолия Шария. Также участвовал в политических ток-шоу на телеканалах Виктора Медведчука ZIK, NewsOne, "112 Украина" и канале "Наш", принадлежавшем Евгению Мураеву.

Василенко неоднократно становился фигурантом скандалов со студентами. Так, в 2015 году публично обидел бывшую студентку, критиковавшую коррумпированность и агрессивное поведение преподавательского состава заведения, назвав ее "дурой". Тогдашний директор Института Владимир Ризун охарактеризовал поведение Василенко аморальным, однако не применил к нему никаких санкций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном идею размещения миротворческого контингента в Украине. Зеленский отметил, что сейчас эта инициатива находится на этапе детализации.