Викликають повагу, але... Експосол назвав головну небезпеку введення європейських миротворців в Україну

Україна поки не має достатніх сил для звільнення тимчасово окупованих територій

Введення міжнародного миротворчого контингенту в Україну може нарешті принести мир нашій країні, однак при цьому є загроза фактичного заморожування збройного конфлікту з Росією. Це означає, що ситуація залишатиметься нерозв’язаною, і повернення захоплених територій може бути відкладено на невизначений час.

Про це "Телеграфу" розповів колишній посол України в Республіці Хорватія, а також Боснії та Герцеговині Олександр Левченко.

Більше читайте в публікації: "Миротворці на лінії фронту. Чи зможуть іноземні військові зберегти мир та який головний ризик для України".

— Ситуація, коли заявляють, що Україна поки не має достатніх сил для звільнення тимчасово окупованих територій, і ми спостерігаємо просування лише в одному напрямку, є певною мірою частиною майбутнього мирного плану. Цей план пропонує американська сторона у координації з іншими країнами, зокрема з Україною, Росією, Китаєм, НАТО, Євросоюзом тощо, — каже дипломат.

На його думку, для розмежування військ потрібно залучити контингент, готовий до виконання виключно моніторингових функцій.

— Франція та Англія заявляли про свою готовність до цього, можливо, до цього долучиться й Німеччина. Це відомі та впливові країни, і це важливо, адже контингент із впливових країн викликає більше поваги з обох боків, — зазначає Левченко.

Утім, миротворча місія жодним чином не стане достатньою гарантією безпеки для України без вступу в НАТО. Оскільки вона виконує лише моніторингові функції, і по суті нічого не гарантує. Якщо росіяни підуть в атаку, ця місія зафіксує напад і висловить протест, але це не зупинить Росію.

Нагадаємо, німецький канцлер Шольц поставив крапку в питанні відправки військ з Німеччини в Україну.