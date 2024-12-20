До ТЦК йти не треба: Резерв+ запустив нову послугу, як це працюватиме

До цього, така проста дія займала багато часу

У застосунку для військовозобов’язаних Резерв+ запустився новий сервіс — повторне уточнення даних. Він вже доступний у свіжому оновлені на Play Market та App Store.

Про це повідомляє Міноборони з посиланням на заступницю міністра Катерину Черногоренко. Там зазначили, що завдяки повторному уточненню даних користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг. А саме: номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

"Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра додала, що повторно уточнювати дані можна буде необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.

Варто зазначити, що застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ запустився в середині травня. Перший сервіс, який було представлено у його межах — уточнення даних, який розробили відповідно до нових правил мобілізації. За два місяці роботи ним скористалося понад 3 мільйони українців.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна зазнала однієї з наймасштабніших кібератак на урядову інфраструктуру. Під удар потрапили ключові державні реєстри, вебсайти Міністерства юстиції, портал державних сервісів "Дія" та інші критично важливі системи. Що відбулося, що з реєстрами зараз і як це позначиться на громадянах — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.