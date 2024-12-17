Як багатодітному батьку отримати відстрочку від мобілізації

Потрібно зібрати пакет певних документів

Під час загальної мобілізації в Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Це стосується чоловіків, які виховують трьох і більше дітей або мають дитину з інвалідністю.

"Телеграф" розповідає, як оформити відстрочку від мобілізації. Підставою є не лише факт батьківства чи опіки, а й забезпечення дітям матеріальних і фізичних потреб, включно з утриманням, освітою та медичним доглядом.

Щоб скористатися правом на відстрочку, військовозобов'язаний повинен подати відповідну заяву до територіального центру комплектування (ТЦК та СП) разом із пакетом документів, який залежить від сімейного стану та ситуації:

якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, то потрібно надати рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів;

надати рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів; якщо чоловік проживає зі своїми дітьми, але розлучений з їхньою матір’ю – надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей;

– надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей; якщо це усиновлені діти – надати свідоцтва про народження, рішення суду про всиновлення, свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Документи про усиновлення або опікунство є підставою для відстрочки, якщо вони підтверджують юридичний статус батька чи опікуна.

Нагадуємо, що сьогодні відстрочку від призову багатодітні батьки можуть оформити онлайн через застосунок "Резерв+". Однак скористатися послугою поки що можуть лише ті, хто має трьох або більше дітей, народжених у шлюбі з однією жінкою , з якою чоловік перебуває у шлюбі на момент подання заявки.

Якщо діти від різних шлюбів або позашлюбні , онлайн-оформлення неможливе. Також це стосується чоловіків, які вже розлучилися з матір'ю своїх дітей. У таких випадках необхідно звертатися до відповідних органів із паперовими документами.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо багатодітному батьку відмовили у відстрочці через "Резерв+". Для початку потрібно перевірити документи для підтвердження.