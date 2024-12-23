Разведывательный дрон PD-2 обнаруживает "жирные" цели, но имеет существенный недостаток (видео)

Бойцы рассказали об опыте использования БПЛА PD-2 самолетного типа

Украинские разработки в производстве беспилотников продолжаются, ведь на фронте нужны и глаза, и работы с пулеметами. Один из разведывательных дронов – PD-2 самолетного типа.

Его производит "Укрспецсистемс". По данным производителя, PD-2 — дрон, устойчивый к радиопомехам благодаря зашифрованному соединению и двум каналам передачи данных. Эту черту отметили и бойцы отдельного батальона беспилотных систем морской пехоты ВМСУ, однако они определяют и недостаток. "Борт очень устойчив к средствам РЭБ. Единственный сильный минус имеющийся у него — неустойчивость к средствам поражения ПВО, потому что у него есть тепловой след", — говорится в видео "Армияинформ". Этот минус обусловлен бензиновым двигателем PD-2. Уберечь разведчика помогает взаимодействие с другими подразделениями, предупреждающими про пуски ракет.

В общей сложности на PD-2 бойцы выполнили более 200 вылетов, обнаружив не одну цель. Крупнейшей, рассказывает оператор дрона, была "ПВО "Ястреб" с радиолокационной станцией на очень больших расстояниях отсюда (речь об РЛС контрбатарейной борьбы "Ястреб-АВ"). Многие РСЗО видели и конечно же корректировали, и обычные "Буки", "Торы".

Характеристики PD-2 самолетного типа:

Продолжительность полета — 10 часов,

Эффективный боевой радиус БПЛА – 170-180 км,

Максимальная высота – 4700 метров (бойцы работают обычно на высоте 2-4 км),

Максимальная масса полезной нагрузки – 11 кг,

Максимальная взлетная масса – 45 кг.

Такой дрон может выполнить миссию без управления оператором, даже если сигнал потерян, в автоматическом режиме. В PD-2 имеется оптическая станция с дневным и тепловизионным каналом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские войска провели первый бой исключительно силами роботов. Ими управляли операторы на безопасном расстоянии.