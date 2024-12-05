Без "м’ясних штурмів". Як змінилася тактика наступу Росії в Україні — ВВС

Росіяни змінюють методи ведення війни проти України

Збройні сили Російської Федерації намагаються прорвати оборону Збройних сил України по всій довжині фронту на Донбасі, проте через численні втрати змушені відмовитися від колишньої тактики "м’ясних штурмів".

Про це повідомляє ВВС-Україна. Натомість росіяни використовують тактику просування "малими групами", а як засоби пересування застосовують велосипеди, мотоцикли, електросамокати та автомобілі, включаючи "Жигулі".

Причиною зміни тактики є використання Силами оборони України засобів аеророзвідки та FPV-дронів.

Це не дозволяє російській піхоті без проблем переміщуватись на полі бою, а атаки великими з’єднаннями стають безглуздими. Однак, як стверджують військові в інтерв’ю журналістам, траплялися випадки, коли росіяни спробували на автомобілях під’їхати до позицій ЗСУ та закидати їх протитанковими мінами.

У той самий час просування росіян на кількох ділянках фронту зумовлено як тактикою, скільки перевагою у техніці і живої силі. Ці чинники змушують українців відходити з позицій, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни просуваються вглиб Донбасу. Йдеться про Курахівський, Покровський та Времєвський напрямки.