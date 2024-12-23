РФ планирует новое наступление на Херсон: СМИ узнали о планах командования армии РФ

Российские войска могут пойти на Херсон уже в ближайшее время

Армия Украины освободила Херсон 2 года и 1 месяц назад, но российские войска не оставляют планов возвращения города под свой контроль. Командование вооруженных сил РФ готовит наступательные операции сразу на двух направлениях — Херсонщине и Запорожье.

По информации РБК-Украина, российские подразделения готовятся к форсированию Днепра и штурму правобережной части Херсонской области. И эта вероятность даже выше, чем до активных действий на запорожском направлении.

По имеющейся информации, в Запорожье основной удар российских войск может быть направлен в район Пятихаток, вдоль течения Днепра. Дополнительно планируется военная активность вблизи Гуляйполя.

Относительно ситуации в Херсонской области — в конце ноября российские диверсионные группы уже пытались пересечь Днепр в районе Антоновского моста со стороны Олешек, однако безуспешно.

Источники РБК-Украина сообщают, что решение о попытке захвата Херсона уже принято на уровне российского командования. Руководителем операции назначен командующий НДС РФ Михаил Теплинский. Для реализации планов будут привлечены около 4 000 военных, в том числе подразделения 61-й отдельной бригады морской пехоты и 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. Примечательно, что именно эти части в 2022 году покидали Херсон.

Успешность российской операции в значительной степени зависит от погодных условий. Через разрушенные мосты единственный способ попасть на правый берег – использование лодок или строительство временных переправ. После подрыва Каховской ГЭС часть прибрежных территорий заболотилась, что зимой, при замерзании, теоретически может облегчить продвижение российских войск.

О сложности форсирования Днепра свидетельствуют сообщения движения "АТЕШ" о случаях уничтожения самими российскими военными лодками из-за страха выхода на реку и ее острова.

Есть еще одна преграда на их пути — у российского командования не хватает десантных подразделений, ведь группировка "Днепр" была переброшена в Курскую область. Впрочем, военные эксперты сказали изданию, что сомневаются в успехе операции РФ в Херсонской области. Украинские военные на правом берегу Херсона подготовили оборонные позиции и находятся в полной боевой готовности по отражению возможных штурмов.

О переброске российских войск из Курской области, кстати, сообщал и паблик "Крымский ветер". Согласно информации авторов паблика, военнослужащих севастопольской 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ России перебрасывают из Курской области на оккупированные территории Херсонской области. Это может свидетельствовать о планах наступать на Херсон. Переброска может завершиться уже к концу месяца или в начале следующего года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне пошли в наступление. Сырский назвал особо сложные направления фронта.