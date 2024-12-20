"Не "Оверлорд", але…": військовий експерт розповів, чи є загроза наступу росіян на Херсон

Раніше ЗМІ писали про підготовку росіян до десантної операції

Спроба росіян форсувати на човнах Дніпро в районі Антонівського мосту не є підготовкою до масованого штурму. Ворог може проводити тут лише диверсійні рейди.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт, експрацівник Служби безпеки України (СБУ) Іван Ступак. За його словами, на цьому напрямку у росіян є лише човни та піхота, але відсутня можливість переправляти важку техніку.

"Це дійсно продовження тієї історії про 300 човнів, які зібрали росіяни. Це не схоже на операцію "Оверлорд" (операція з висадки союзних сил влітку 1944 року в Нормандії для відкриття другого фронту в Європі. — Ред.) з висадкою морського десанту, як це було під час Другої світової війни. Це більш схоже було на те, щоб маленькими групками просочуватися в наші тили та робити диверсії", — сказав Ступак.

Він допустив, що ворожі диверсійні групи можуть під час своїх рейдів на правий берег Херсонської області можуть передавати зброю чи вибухівку своїм агентам, які діють на контрольованій Україною території. За словами Ступака, далі цю зброю вже можуть використати для здійснення терористичних актів в українських містах.

"Але наші військові все це бачать. Вони нафаршували росіян, крізь м'ясорубку протягнули, і ніхто з них не повернувся", – підсумував Ступак.

Ситуація під Херсоном

Нагадаємо, вранці 20 грудня російська диверсійно-розвідувальна група намагалась форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту. У цей час росіяни масовано обстрілювали Антонівку та Херсон. Проте Сили оборони ліквідували групу, яка намагалася форсувати річку.

Раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ситуація під Херсоном повністю контрольована ЗСУ і всі ходи ворога давно "записані".