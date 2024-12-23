Можна буде обійтись без ТЦК: коли запрацюють електронні направлення в "Резерв+"

Аби отримати направлення на проходження ВЛК військовозобов'язаному потрібно було звернутись в ТЦК, але до кінця лютого 2025 введуть механізм, який дозволить отримати документ електронно

Функція, яка дозволить отримати електронне направлення на проходження особою військово-лікарської комісії (ВЛК) через застосунок "Резерв+", буде доступна до кінця лютого наступного року.

Військовозобов'язані зможуть отримати направлення в електронному форматі через "Резерв+" без відвідування ТЦК. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"Відповідний механізм має бути напрацьований до кінця лютого 2025 року", – вказано в заяві.

Рішення про ВЛК планують надсилати в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру "Оберіг", а не в паперовому вигляді в ТЦК.

"У результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб", – розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

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