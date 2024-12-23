Подростки угнали катафалк из Храма в Тернопольской области: им грозит суровое наказание (фото)

Угонщикам грозит серьезное наказание

В Тернопольской области произошел необычный автоугон. Подростки пробрались на церковный двор и украли оттуда катафалк.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. По её данным, преступление произошло в селе Старый Алексинец. Там трое местных подростков 15, 16 и 17 лет пробрались в храм и сорвали замок с дверей гаража, расположенный на его территории. В нем стоял УАЗ 3303, который использовался как катафалк.

Подростки раздобыли ключи от него и угнали. Утром в храм пришел церковный староста, который обнаружил пропажу и сообщил об этом в полицию. В ходе розыскных мероприятий стражам порядка таки удалось найти угнанный автомобиль. Его бросили посреди поля в нерабочем состоянии.

Угонщиков также уже удалось найти. Впрочем, свои мотивы объяснить они так и не смогли. Теперь им грозит тюрьма. Санкция статьи, которую им вменяют, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина заявил об угоне автомобиля, но, как оказалось, он просто забыл, где его оставил.