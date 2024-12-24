В Буковеле предлагают работу с бронированием: кого ищут и какую зарплату предлагают

Предлагают официальное трудоустройство и бронь от мобилизации

На популярном горнолыжном курорте Буковель появилась вакансия фармацевта с официальным бронированием от мобилизации. Большая аптечная сеть приглашает к сотрудничеству как опытных специалистов, так и начинающих.

Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов поиска работы. Работодатель предлагает полную занятость и гибкий график работы. Особенностью вакансии есть возможность официального бронирования работников. К рассмотрению принимаются кандидатуры людей с инвалидностью и студентов, имеющих среднее специальное образование.

Обязательным требованием является наличие фармацевтического или медицинского образования. Кандидаты без опыта работы могут пройти обучение по корпоративной программе стажировки.

По словам работодателя, зарплата конкурентна, соответствует рыночным условиям (сумму ее не называют). Трудоустройство официальное. Компания имеет разветвленную сеть из более чем 1600 аптек по всей территории Украины.

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