Скандал с "голодными украинками" получил продолжение: как в КНУ отреагировали на заявление профессора

Студенты требуют радикальных мер

Против профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) Никиты Василенко, который оскандалился громким заявлением, будут приняты соответствующие меры.

Об этом сказал в комментарии hromadske ректор КНУ Владимир Бугров. По его словам, такие заявления нельзя оставлять без внимания.

"Меры будут приняты. Ситуация отрицательная. Я не поддерживаю заявления профессора Василенко и осуждаю", — сказал ректор КНУ.

В то же время, отвечая на вопросы корреспондента, какие именно меры планируется принять, он подчеркнул: "Предусмотрены законодательством. Вы же изучали право? В кодексе закона о труде есть соответствующие аспекты. Поэтому он будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, чтобы затем (решения) не могло быть обжаловано в суде".

Отметим, что студенты КНУ им. Шевченко объявили бойкот администрации. Они требуют увольнения преподавателя из-за его пророссийских взглядов и высказываний.

Прокомментировал этот скандал и руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, написав: "Не поддерживаю и осуждаю сами высказывания, а также площадку, на которой это произошло. Понимаю возмущение студентов. Это откровенный сюр".

Напомним, недавно Институт массовой информации отметил, что Василенко в эфире российского медиа politnavigator.net, доступ к которому заблокирован в Украине, заявил, что "появление иностранных военных в Украине улучшит демографическую ситуацию".

"Представьте себе: по меньшей мере 40 тысяч мужчин с деньгами, "голодных" на женщин. Тех, кто не прошел испытание фронтом, воспитанных на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч "голодных" украинок, не успевших уехать по тем или иным причинам, мужчины которых погибли на войне или получили ранения", – сказал Василенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в винницкой школе мужчина в военной форме побил учителя.