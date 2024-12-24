Скандал с "голодными украинками" получил продолжение: как в КНУ отреагировали на заявление профессора
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Студенты требуют радикальных мер
Против профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) Никиты Василенко, который оскандалился громким заявлением, будут приняты соответствующие меры.
Об этом сказал в комментарии hromadske ректор КНУ Владимир Бугров. По его словам, такие заявления нельзя оставлять без внимания.
"Меры будут приняты. Ситуация отрицательная. Я не поддерживаю заявления профессора Василенко и осуждаю", — сказал ректор КНУ.
В то же время, отвечая на вопросы корреспондента, какие именно меры планируется принять, он подчеркнул: "Предусмотрены законодательством. Вы же изучали право? В кодексе закона о труде есть соответствующие аспекты. Поэтому он будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству, чтобы затем (решения) не могло быть обжаловано в суде".
Отметим, что студенты КНУ им. Шевченко объявили бойкот администрации. Они требуют увольнения преподавателя из-за его пророссийских взглядов и высказываний.
Прокомментировал этот скандал и руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, написав: "Не поддерживаю и осуждаю сами высказывания, а также площадку, на которой это произошло. Понимаю возмущение студентов. Это откровенный сюр".
Напомним, недавно Институт массовой информации отметил, что Василенко в эфире российского медиа politnavigator.net, доступ к которому заблокирован в Украине, заявил, что "появление иностранных военных в Украине улучшит демографическую ситуацию".
"Представьте себе: по меньшей мере 40 тысяч мужчин с деньгами, "голодных" на женщин. Тех, кто не прошел испытание фронтом, воспитанных на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч "голодных" украинок, не успевших уехать по тем или иным причинам, мужчины которых погибли на войне или получили ранения", – сказал Василенко.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в винницкой школе мужчина в военной форме побил учителя.