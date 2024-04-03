Зниження призовного віку в Україні допоможе ЗСУ, але є важливий нюанс

Є важливий фактор, який необхідно враховувати

Нововведення зі зниженням мобілізаційного віку в Україні з 27 до 25 років дасть змогу армії відновлювати та реконструювати існуючі підрозділи, а також створювати нові. Однак для того, щоб озброїти кожного воїна нашій країні, потрібна допомога Заходу.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW). На думку військових аналітиків, зниження мобілізаційного віку це один із багатьох заходів, які розглядаються Україною в рамках зусиль, спрямованих на створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу.

У такому разі Україні потрібна допомога західних партнерів, щоб забезпечити всіх мобілізованих зброєю. Тим часом тривалі дебати у Сполучених Штатах Америки щодо військової допомоги, а також затримки надання допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна може відновити та створити нові підрозділи.

За оцінками Інституту вивчення війни, матеріальні кошти, які надає Захід, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії до бойової сили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає зниження мобілізаційного віку до 25 років. З такого віку тепер призиватимуть до армії. Крім цього були підписані ще два важливі законопроєкти, які стосуються мобілізації та військового обліку.