Україна не може прийняти критику партнерів з цього приводу, наголосила Стефанішина

Питання мобілізації в Україні та зменшення мобілізаційного віку підіймалося на зустрічах української віцепрем’єрки з євроінтеграції із топпосадовцями Європейського союзу.

Про це Ольга Стефанішина розповіла, відповідаючи на запитання Радіо Свобода в Брюсселі. Вона зазначила, що неможна неспроможність союзників в питаннях відповідного планування "перекладати на мобілізаційний вік в Україні".

"Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування та оснащення українських бригад", – пояснила вона.

Урядовиця акцентувала, що в умовах відсутності цього планування з боку партнерів "не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні".

Стефанішина дискутувала, зокрема, з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

"ЄС може відіграти велику роль саме в тренуванні українських військових. Спроможності тут великі – питання в плануванні. За умов належного планування та оснащення, безумовно, питання мобілізації не буде предметом таких дискусій. Тому, звичайно, це (заклики знизити мобілізаційний вік до 18 років – ред.), скажімо так, – неприйнятна позиція", – резюмувала віцепрем'єрка.

Раніше The Telegraph написав, що, схоже, відмова президента України Володимира Зеленського знизити мобілізаційний вік зруйнувала його стосунки з чинним президентом США Джозефом Байденом. Суперечки між двома президентами виникали й раніше за майже три роки війни, але це може стати останнім штрихом у картині руйнації.

США неодноразово закликали знизити мобілізаційний вік в Україні. А у Зеленського відповіли, що ми не можемо озброїти як слід навіть солдатів, які вже є, оскільки партнери сильно зволікають із постачаннями озброєння.

Попри це, в США вперто продовжують довбати цю тему. Так, генерал армії США Бен Годжес нещодавно заявив, що Україні варто замислитися над зниженням мобілізаційного віку, а також залучати до участі у війні молоді, біженців та жінок. В Європі також вважають, що Україні потрібне зниження мобілізаційного віку, щоб розв'язати проблеми на фронті. Якщо цього не зробити, вона незабаром втратить позиції в Курській області. Європейські чиновники кажуть, що президент України Володимир Зеленський неодноразово чув від союзників, що ЗСУ, мовляв, "мають проблему з чисельністю, а не з кількістю озброєння".