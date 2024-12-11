Чому потрібно мобілізувати чоловіків вже з 18 років: Жорін назвав причину

За словами офіцера, молоді люди "вчаться швидше та енергійніше воюють"

Україні необхідно піти на зниження мобілізаційного віку, оскільки людям старшого покоління буде складно опанувати сучасну техніку.

Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін. Він заявив, що у його підрозділі зараз переважно воюють молоді люди від 18 до 35 років: за його словами, були випадки, коли кандидати на службу в бригаді подавали заявки за тиждень до досягнення повнолітнього віку.

Жорін зазначив, що молоді люди навчаються набагато швидше та воюють "з абсолютно іншою енергетикою".

Водночас людям віком 45-50 років важко освоїти сучасні засоби ведення війни, наприклад, дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Серед них бувають люди, які мають добру фізичну форму, але це винятки.

Більшість людей старше 40 років мають проблеми зі здоров’ям, а навчання дається їм важко. Тому виконувати бойові завдання їм також нелегко, зазначив Жорін. Також він не погоджується із твердженнями демографів, що зниження мобілізаційного віку загрожує існуванню української нації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Дмитро Корчинський висловив думку, за яких умов мобілізаційний вік можна знизити до 14 років. Політик вважає, якщо чоловік здатен підняти автомат, він вже може стати солдатом.