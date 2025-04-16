Порти США залишаться закритими для кораблів з Росії - Трамп продовжив санкції ще на рік

Білий дім продовжив санкції проти російських суден

Дональд Трамп подовжив на рік заборону для російських суден заходити в порти Америки. Обмеження діють для всіх кораблів, що ходять під прапором Росії або мають з нею зв'язок.

Це стало відомо з документа, який міститься у Федеральному реєстрі США. Таке рішення є частиною "особливих заходів" США проти Російської Федерації, введених ще президентом Байденом.

У документі сказано: "Я продовжую на один рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації та викладених у прокламації 10371 надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та руху пов'язаних з Росією суден у портах Сполучених Штатів".

Як зазначається, вперше ці обмеження запровадив Джо Байден ще 21 квітня 2022 року. В документі також вказано, що Росія своїми діями продовжує створювати загрози для національної безпеки Америки.

Нагадаємо, нещодавно президент США також продовжив санкції проти росіян, які можуть бути причетні до кібератак на Америку. Ці обмеження були введені ще у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Санкції стосуються як окремих громадян Росії, так і компаній. Їх звинувачують у втручанні у вибори в США та інших країнах, нападах на американців та спробах обійти раніше введені обмеження.

Протягом 2022-2023 років указ кілька разів доповнювався новими обмеженнями з урахуванням змін у ситуації. Якби Трамп не підписав цей документ, обмеження припинили б діяти вже 15 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "тіньовий флот" росіян не може возити нафту після нових санкцій США. Американці ввели санкції проти 14 пов'язаних з Росією суден.