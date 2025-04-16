На тлі проблем з нестачею авіації. Росія гордо підіймає в небо... дирижаблі

Аеростати наповнюватимуть гелієм

У Росії замислили реанімувати епоху дирижаблів на тлі скрути в цивільній авіації, спричиненої війною та західними санкціями. Урядом РФ затверджено програму з розробки та експлуатації дирижаблів задля перевезення вантажів у важкодоступні райони Арктики.

Про це пише видання The Moscow Times від 16 березня. Про повернення епохи дирижаблів у РФ оголосив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "Аргументи і факти" президент Міжнародної асоціації "Союз авіаційного двигунобудування" Віктор Чуйко

Дирижаблі нового часу наповнюються гелієм

"На початку минулого століття вони підіймалися за допомогою водню, а він вибухонебезпечний. Траплялися катастрофи. Дирижаблі нового часу наповнюються гелієм. Він безпечний. А вантажопідйомність може сягати 200 тонн. Так, швидкість невелика, в межах 100 км/год, але вантажу можна перевезти дуже багато", — повідомив він.

Уряд Росії наприкінці 2023 року вніс зміни до документа, присвяченого плану реалізації Основ держполітики РФ в Арктиці до 2035 року. Згідно з цими змінами "Ростех", Мінтранс РФ та Росавіація повинні підготувати власні пропозиції щодо створення дирижаблів, здатних перевозити від 30 до 200 тонн вантажів у важкодоступні райони Арктичної зони.

Мали підіймати вантажі до 16 тонн та літати на відстань від 2 до 5 тисяч км

Журналісти зазначають, що ідеї щодо транспортних дирижаблів у РФ озвучувалися ще з 2016 року. Тоді в межах транспортно-логістичного проєкту "Єдина Євразія" пропонувалося розробити дирижаблі АТЛАНТИ (аеростатичні транспортні літальні апарати нового типу) для забезпечення вантажопотоку між Північним морським шляхом та Транссибірською магістраллю. Вони мали підіймати вантажі до 16 тонн та літати на відстань від 2 до 5 тисяч км, а коштував би один такий аеростат приблизно 30 млн доларів.

У травні 2017 року голова науково-виробничого об'єднання "Росаэросистемы-Авгуръ" Геннадій Верба заявив про розробку двох типів дирижаблів: "Атлант-30" з вантажопідйомністю 15 тонн і дальністю польоту 2 тисячі км та "Атлант-100" з вантажопідйомністю 60 тонн, інформують автори матеріалу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії зеків, які воюють в Україні, позбавили виплат.