Окупанти збираються поїти донеччан стічними шахтними водами

Екологи від такого рішення не в захваті

В окупованому Донецьку загострилась водна криза: система водопостачання не справляється, а водовід "Дон-Донецьк" постійно виходить з ладу. Водночас представники угруповання "ДНР" запропонували радикальне рішення — забезпечити населення водою зі стічних шахт.

Про це повідомляють "Новини Донбасу". Як зазначив колишній "заступник голови уряду" угруповання Андрій Чортков, вже визначено п’ять шахт, воду з яких нібито можна фільтрувати і використовувати навіть для пиття. За його словами, "реагенти та обладнання дозволяють очищати воду до безпечного рівня". Проте вартість таких систем обчислюється в мільярдах рублів, а їх наявність або готовність до експлуатації ніяк не підтверджено.

Втім, уже за кілька тижнів ватажок угруповання Денис Пушилін визнав, що говорити про реальне використання шахтних вод ще зарано — потрібен моніторинг усіх вугільних підприємств. Екологи ж наголошують: шахтні води — це по суті стічні, насичені солями важких металів, кислотами, механічними та радіоактивними домішками. Без багаторівневого глибокого очищення така вода є прямою загрозою для життя та здоров’я людей.

"Рівень мінералізації шахтних вод дуже високий — від трьох грамів на літр до 25-ти, а то й 30-ти грамів на літр. Найбільші забруднювачі — це хлористі сполуки, вільна сірчана кислота, яку супроводжують розчинні солі. Сульфати важких металів, залізо, мідь, цинк, марганець та інші важкі метали. За вмістом хлористих та сірчаних сполук шахтні води перевищують у 15-20 разів технічну воду", — зазначила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона наголосила, що тривале вживання такої рідини призводить до порушень роботи органів травлення, серцево-судинної системи, змін у складі крові та розвитку хронічних хвороб.

Особливе занепокоєння викликає шахта "Юнком" біля Єнакієвого, де у 1979 році був проведений підземний ядерний вибух. Зараз вона затоплена, і, за оцінками екологів, радіонукліди вже можуть виходити до ґрунтових вод і проникати у річки Донбасу.

Вода в Донецьку. Фото: Новини Донбасу

На думку фахівців, навіть теоретично очистити такі стічні води до рівня безпеки можливо лише за допомогою високотехнологічного обладнання, якого на окупованих територіях немає. До того ж технології потребують значних інвестицій та доступу до відповідних фільтрувальних систем, яких у Росії або немає, або вони недоступні через санкції.

Якою зараз є ситуація з питною водою в окупованому Донецьку

На початок 2025 року місто й досі стикається з гострим дефіцитом якісної питної води через пошкодження інфраструктури, спричинене бойовими діями, та неефективне управління окупаційною владою. У деякі райони вода подається лише кілька годин на день або через день, а подекуди її немає місяцями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що нині зруйнований російською армією Бахмут колись був важливим промисловим і культурним центром Донеччини. До повномасштабного вторгнення у 2022 році в місті мешкало близько 70 тисяч людей, працювали підприємства солевидобувної галузі, функціонував залізничний вузол і розташовувався найбільший у Європі завод із виробництва ігристих вин — "Артемівськ Вайнері".