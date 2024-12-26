Голосование за кандидатов в состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны сорвано: в чем причина
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В ведомстве объяснили, когда можно проголосовать
Сегодня, 26 декабря, началось рейтинговое интернет-голосование для избрания членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Однако большинство желающих не могли отдать свой голос ни за одного из кандидатов, поскольку сайт с голосованием практически перестал функционировать.
Об этом сообщила советница заместителя министра обороны Богдана Ярова на своей странице в Facebook.
"Сайт для голосования лег и не работает. Я не знаю, как это воспринимать", — говорится в сообщении.
Пользователей, которые "проходят очередь ожидания", в дальнейшем просто выбивает из системы и также не дает проголосовать.
Что говорят в Минобороны
В Минобороны уже прокомментировали инцидент.Там отметили, что причиной этому стали внутренние технические неполадки, в частности нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей.
"Министерство обороны Украины искренне извиняется за технические сбои, возникшие во время проведения рейтингового интернет-голосования за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. Для сохранения доверия к процессу и обеспечения его полной прозрачности Министерство обороны Украины приняло решение:
- Аннулировать результаты сегодняшнего голосования.
- Перенести проведение голосования на 7 января 2025 года.
- Голосование состоится в то же время: с 09:00 до 21:00 по ссылке: https://rgk.vote.mod.gov.ua/", — написали в Минобороны.
Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве Обороны — что известно
Напомним, ГАС МО была создана после коррупционного скандала с яйцами по 17. За первый год деятельности общественный антикорсовет способствовал:
- возвращению нелетальных закупок на Prozorro, в результате чего было сэкономлено 8 миллиардов гривен,
- ускорению запуска Государственного оператора тыла,
- созданию наблюдательных советов АОЗ и ДОТ и не допустило объединение двух агентств, что могло бы ослабить оба и замедлить закупки.
В декабре 2024 года Юрий Гудыменко объявил о создании коалиции из 15 кандидатов – ветеранов, волонтеров, журналистов и опытных общественных деятелей. Голосование проходит на сайте https://rgk.vote.mod.gov.ua.