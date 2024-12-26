Голосование за кандидатов в состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны сорвано: в чем причина

В ведомстве объяснили, когда можно проголосовать

Сегодня, 26 декабря, началось рейтинговое интернет-голосование для избрания членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Однако большинство желающих не могли отдать свой голос ни за одного из кандидатов, поскольку сайт с голосованием практически перестал функционировать.

Об этом сообщила советница заместителя министра обороны Богдана Ярова на своей странице в Facebook.

"Сайт для голосования лег и не работает. Я не знаю, как это воспринимать", — говорится в сообщении.

Пользователей, которые "проходят очередь ожидания", в дальнейшем просто выбивает из системы и также не дает проголосовать.

Что говорят в Минобороны

В Минобороны уже прокомментировали инцидент.Там отметили, что причиной этому стали внутренние технические неполадки, в частности нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей.

"Министерство обороны Украины искренне извиняется за технические сбои, возникшие во время проведения рейтингового интернет-голосования за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. Для сохранения доверия к процессу и обеспечения его полной прозрачности Министерство обороны Украины приняло решение:

Аннулировать результаты сегодняшнего голосования.

Перенести проведение голосования на 7 января 2025 года.

Голосование состоится в то же время: с 09:00 до 21:00 по ссылке: https://rgk.vote.mod.gov.ua/", — написали в Минобороны.

Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве Обороны — что известно

Напомним, ГАС МО была создана после коррупционного скандала с яйцами по 17. За первый год деятельности общественный антикорсовет способствовал:

возвращению нелетальных закупок на Prozorro, в результате чего было сэкономлено 8 миллиардов гривен,

ускорению запуска Государственного оператора тыла,

созданию наблюдательных советов АОЗ и ДОТ и не допустило объединение двух агентств, что могло бы ослабить оба и замедлить закупки.

В декабре 2024 года Юрий Гудыменко объявил о создании коалиции из 15 кандидатов – ветеранов, волонтеров, журналистов и опытных общественных деятелей. Голосование проходит на сайте https://rgk.vote.mod.gov.ua.