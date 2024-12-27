Рус

FAVBET Tech взяла участь у Загальних зборах Асоціації "IT Ukraine"

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Марія Шевчук, виконавча директорка IT Ukraine Association
Марія Шевчук, виконавча директорка IT Ukraine Association. Фото Favbet

Компанія розповіла про підсумки 2025 та плани на майбутнє

Українська технологічна компанія FAVBET Tech взяла участь у Загальних зборах Асоціації "ІT Ukraine", що відбулися у грудні 2024 року. Захід об'єднав понад 200 компаній-учасниць, які підбили підсумки року та окреслили плани на майбутнє.

СЕО FAVBET Tech, Артем Скрипник, виступив із вітальним словом, підкресливши важливість співпраці в межах Асоціації для розвитку ІТ-індустрії України.

Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

"Спільні зусилля та обмін досвідом між компаніями-учасницями Асоціації 'IT Ukraine' є ключовими для зміцнення позицій українського ІТ на глобальному ринку. Ми пишаємося тим, що є частиною цієї спільноти та активно долучаємося до ініціатив, спрямованих на розвиток галузі", — зазначив Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech.

IT Ukraine Association

FAVBET Tech приєдналася до Асоціації "ІT Ukraine" у 2022 році та відтоді є активним учасником її заходів. Зокрема, у вересні 2024 року компанія виступила партнером IT Ukraine GR Conference 2024, де Артем Скрипник модерував панельну дискусію на тему "Епоха ШІ та інших інновацій: вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності".

FAVBET Tech продовжує підтримувати ініціативи Асоціації, спрямовані на розвиток ІТ-галузі в Україні, та планує й надалі брати активну участь у спільних проєктах.

Теги:
#FavBet #Favbet Foundation