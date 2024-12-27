Катя Chilly поспорила с известным военным из-за Ханукии в Киеве

Многие корреспонденты не поняли высказываний певицы по поводу Меноры на Майдане Незалежности

Известная украинская певица Катя Chilly поспорила в соцсети с военным Ашером Йосефом Черкасским, который является иудеем, из-за Ханукальной Меноры, которую 25 декабря зажгли в центре Киева.

Спор начался с сообщения певицы в Facebook, в котором она выразила свое недовольство наличием Ханукии на Майдане Незалежности.

"В центре украинского государства в столице Украины, во время войны за Украину должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности и уважении. Почет в первую очередь должен быть своей земле, своему народу и своим традициям, охраняющим это государство и народ", — написала Chilly.

Это сообщение вызвало бурную реакцию общества. В комментариях многие пытались пристыдить певицу и напомнить, что иудеи являются частью Украины, и они не жалеют своей жизни и воюют за страну.

В то же время люди писали, что в Иерусалиме рядом с Менорой установлена Рождественская елка – символ христианского Рождества. Такая же, кстати, стоит и в Киеве.

Также были участники обсуждения, которые поддержали автора. В комментариях возникли споры.

В свою очередь Ашер Йосеф Черкасский оставил под ее сообщением свой комментарий, в котором написал следующее.

Поскольку певица не ответила, крымчанин, который не захотел оставаться под оккупацией, опубликовал свое мнение уже на своей странице в Facebook.

Катя Chilly оставила свой комментарий на странице Ашера Йосефа Черкасского.

"Следует читать сообщение, а не комментарии. Я несу ответственность за сообщение, а не за то, что разводится под ним и вне его", — написала она.

Напомним, в прошлом году в Киеве правоохранители задержали мужчину, который справил малую нужду на Менору, установленную на Майдане Незалежности в честь иудейского праздника Ханука. При этом мужчина выкрикивал антисемитские оскорбления.