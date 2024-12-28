Четырехмесячный котенок поставил на уши целый город на Львовщине

В городе бесплатно вакцинируют домашних животных

На Львовщине в городе Дубляны беспризорный 4-месячный котенок покусал мужчину. Оказалось, что у животного бешенство, в одном из микрорайонов ввели карантин, домашних животных провакцинируют.

Об этом сообщили в Львовском горсовете. Пострадавший мужчина получает курс прививки.

Как рассказал руководитель Львовской городской государственной больницы ветеринарной медицины Михаил Пуковский, инцидент произошел в парковой зоне на территории Львовского национального университета природопользования. Котенок погиб.

"Котенок был агрессивный, напал на мужчину, укусил его, а вскоре умер. Лабораторно подтверждено, что у животного было бешенство. Пострадавший начал курс прививки против бешенства. Также на вакцинацию направлены люди, которые контактировали с животным, в частности, подкармливали его", — отметил он.

Согласно плану ликвидации заболевания, территорию в радиусе 5 километров вокруг места, где жило животное, определили угрожающей зоной. На следующей неделе в Дублянах от бешенства будут бесплатно вакцинировать домашних животных.

Для справки: бешенство – одно из самых опасных инфекционных заболеваний всех теплокровных животных и человека. Он характеризуется поражением центральной нервной системы и заканчивается летально. Единственной действенной защитой от бешенства является профилактика – ежегодная вакцинация домашних питомцев.

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