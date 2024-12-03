У Японії помер "путінський" кіт. Чому це поганий знак для світу (фото)

Тварина стала символом зв’язків двох країн

У Японії помер сибірський кіт на прізвисько Мир, якого російський президент Володимир Путін подарував губернатору японської префектури Акіта Норіхісі Сатаке Причиною цього стала хвороба тварини.

Про це повідомляє Yol. Зазначається, що Сатаке назвав вихованця на честь російського слова, що означає "мир". Тому "смерть Миру" є, можна сказати, грою слів, що звучить доволі моторошно.

Кошеня було подароване влітку 2012 року. Він отримав ім’я "Мир" або "Миру" в японській інтерпретації. Такий подарунок був обраний після того, як стало відомо, що губернатор більше любить кішок, аніж собак.

Суворі санітарні вимоги Японії змусили залишити кота на пів року на карантині в аеропорту Наріта. А після завершення цієї процедури Мир оселився у будинку у губернатора. Тварини стали символом зв’язків двох країн.

До речі, раніше того ж року Сатаке подарував російському президентові цуценя японської породи акіта-іну на знак вдячності за допомогу Росії у стихійних лихах у березні 2011 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого року помер собака, фото якого облетіли соцмережі після ракетного удару по Сумах.