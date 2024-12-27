Чи потішить українців погода у останні вихідні року - прогноз для чотирьох великих міст

Буде хмарно та вогко

Останні вихідні року в Україні будуть похмурими. Температура повітря коливатиметься поруч з позначкою 0.

"Телеграф" розповідає про погоду 28-29 грудня у Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. За прогнозами метеосайту sinoptik.ua, опадів в цих містах не передбачається.

Погода у Харкові 28-29 грудня

На вихідних небо в місті буде затягнуте хмарами, проте опадів синоптики не прогнозують. Ночами градусники показуватимуть 1 градус морозу, вдень буде до +1.

Погода в Одесі 28-29 грудня

Жителів цього південного українського міста сонце на вихідних також не порадує, його сховають щільні хмари. Проте опадів не прогнозується. 28-29 грудня вночі буде близько нуля, а ось вдень повітря прогріватиметься до 2-3 градусів з позначкою "плюс".

Погода в Дніпрі 28-29 грудня

В Дніпрі у суботу та неділю буде без опадів. 28 грудня небо вкриють хмари, а у неділю ввечері синоптики обіцяють прояснення. Ночами стовпчики термометрів перебуватимуть на позначці 0, а вдень прогнозується 1 градус тепла.

Погода у Львові 28-29 грудня

На заході України, у Львові, останніми вихідними 2024 року також буде хмарно, лише в неділю вдень хмари ненадовго розсіються. Нічна температура повітря прогнозується на рівні 1 градусу морозу, вдень очікується +1 градус.

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