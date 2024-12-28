Лютые морозы до -20 °С и снегопады. Прогноз погоды на январь не порадует украинцев

Сильные ветры также ожидаются

Январь в Украине можно по праву назвать "макушкой зимы", ведь в этом месяце фиксируются самые низкие среднемесячные значения температуры воздуха, часто возникают сильные вьюги и другие зимние метеорологические явления. Иногда лютый холод начинает накрывать страну с севера, однако в нынешнем веке такие процессы фиксируются гораздо реже из-за потепления климата.

В 2025 году январь начнется с похолодания, ведь гренландский холод пойдет на более низкие широты на фоне активизации циклона в северной части Атлантического океана. Ожидается, что в первую неделю нового года аномально холодная погода накроет северо-западную часть Европы. После 4 – 6 января морозный воздух продвинется еще дальше на юго-восток и охватит центральную Европу и частично Украину.

Поэтому в нашей стране на смену аномальному теплу и дождям в первые дни января придет свежая и холодная воздушная масса с северо-запада. Наиболее ощутимым будет похолодание в западных областях Украины, где столбики термометров опустятся на 10 – 13 °С всего за пару дней. В то же время, на юге и востоке страны теплая погода продержится дольше и снижение температуры будет не резким.

На карте представлен прогноз средней аномалии температуры воздуха на территории Европы в начале января (с 4 по 11 число), где синим цветом показаны районы с холодной погодой, а красным и оранжевым – области с температурой выше климатической нормы.

Во второй декаде месяца очаг холодного воздуха будет сосредоточен преимущественно в странах Центральной Европы, этому будет способствовать малоподвижный антициклон. Поэтому температурный фон будет на несколько градусов ниже нормы. В Украине сильные морозы ожидаются в западных и юго-западных областях, а в других регионах они будут в пределах климатической нормы.

Уже в третьей декаде января будет теплее, где-то после 20 числа. В этот период прогнозируется изменение ветра на западный и поступление более влажных и теплых воздушных масс из Северной Атлантики вглубь Европы. В среднем за месяц на территории Украины прогнозируется температура около нормы, на Левобережье страны выше нормы на 0,5 – 1,5 °С. В западных регионах и местами в южных областях ожидается умеренно холодный январь с отклонением среднемесячной температуры ниже нормы на 0,7 – 1,6 °С. В течение всего месяца возможны периоды умеренных морозов, иногда до -15…-20 °С (за исключением южной части и Крыма), особенно в Карпатском регионе и местами в северных областях.

Количество осадков по всей территории Украины прогнозируется выше нормы на 10 – 40%, в Левобережной части они должны быть в пределах нормы. В первой и третьей декаде месяца будет заметно действие циклона, что станет причиной большого количества осадков в виде снега, мокрого снега, иногда дождя и туманов. Также в начале января прогнозируются сильные ветры практически во всех регионах страны. Наиболее ветреная погода ожидает западные, северные и восточные области.

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