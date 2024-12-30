Платитемо в чотири рази більше за транспортування газу: коли почне діяти новий тариф

З 2025 року тарифи на транспортування природного газу зростуть, що пояснюється припиненням транзиту російського газу

З 1 січня 2025 року для внутрішніх споживачів тарифи на транспортування газу виростуть у чотири рази. Причиною росту "ціни" стане припинення транзитного російського газу.

Тариф на транспортування природного газу має збільшитись зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП).

Як сказав на засіданні Дмитро Липпа, гендиректор Оператора ГТС України, у 2024 році Україна мала 85% доходу від транспортування російського газу, а інші 15% — внутрішніх замовників. Тому тариф має піднятися з метою повної компенсації, однак "ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень".

Зі свого боку Оператор ГТС вжив усіх заходів, аби витрати стали меншими. Мовиться про закриття і консервування компресорних станцій, а також оптимізування персоналу та видатків. Водночас збільшення тарифу на транспортування природного газу на майже 305% стане додатковим навантаженням для заводів.

"Для нашої галузі це збільшення щорічних витрат на 300 млн грн. У поточних умовах, на фоні підвищення тарифів на електроенергію, ми просто не в змозі витримувати таке значне додаткове навантаження", — сказав голова Федерації металургів Сергій Біленький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зростуть тарифи на світло.