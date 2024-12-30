Будем платить в четыре раза больше за транспортировку газа: когда начнет действовать новый тариф

С 2025 года тарифы на транспортировку природного газа возрастут, что объясняется прекращением транзита российского газа

С 1 января 2025 года для внутренних потребителей тарифы на транспортировку газа вырастут в четыре раза. Причиной роста "цены" станет прекращение транзитного российского газа.

Тариф на транспортировку природного газа должен увеличиться со 124,16 до 501,97 грн. за 1000 куб. м, или почти на 305%. Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ).

Как сказал на заседании Дмитрий Липпа, гендиректор Оператора ГТС Украины, в 2024 году у Украины было 85% дохода от транспортировки российского газа, а остальные 15% — внутренних заказчиков. Поэтому тариф должен подняться с целью полной компенсации, однако "мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается во взвешенных решениях".

Со своей стороны Оператор ГТС принял все меры, чтобы затраты стали меньше. Речь идет о закрытии и консервировании компрессорных станций, а также оптимизации персонала и расходов. В то же время увеличение тарифа на транспортировку природного газа почти на 305% станет дополнительной нагрузкой для заводов.

"Для нашей отрасли это увеличение ежегодных затрат на 300 млн грн. В текущих условиях, на фоне повышения тарифов на электроэнергию, мы просто не в состоянии выдерживать такую значительную дополнительную нагрузку", — сказал глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине вырастут тарифы на свет.