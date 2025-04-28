Чому в Україні стало набагато більше нелегальної зброї: у поліції пояснили та назвали цифри

Багато зброї та боєприпасів залишили по собі росіяни на деокупованих територіях.

В Україні останніми роками стало значно більше нелегальної зброї. А разом з цим зросла і кількість пов’язаних із ним злочинів.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Небитов у Facebook. Він зазначив, що зараз ведеться робота щодо протидії нелегальному обігу зброї.

"Збільшення кількості зброї в обігу, у тому числі трофейної, залишеної окупантами на деокупованих ЗСУ територіях, спричинило збільшення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом зброї та її використанням", — написав він.

Як приклад він навів деякі цифри:

2021 року було вилучено 156 одиниць автоматичної зброї, а 2022 — 1581 одиницю, тобто у 10 разів більше;

2021 року було вилучено 3236 гранат, а з початку 2025 — 4560 штук;

2021 року було задокументовано 198 фактів незаконного збуту зброї, а у 2024 — 981.

"Лише за 2024 рік розслідувано та направлено до суду обвинувальні акти щодо 13 організованих злочинних груп торговців зброєю", — додав він.

Як повідомлялося раніше, днями в Кам’янському п’яний чоловік вчинив стрілянину з автомата. На щастя, ніхто не постраждав.