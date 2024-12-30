Экспредседатель Луганской ОВА считает, что деятельность Главы детективов БЭБ повлияет на предстоящие переговоры Украины с США

Масштабные коррупционные скандалы в Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины, связанные с деятельностью главы детективов Александра Ткачука, могут стать инструментом давления на президента Зеленского со стороны США.

Руководство БЭБ, координируемое Офисом Президента через Виталия Гагача, находится в эпицентре нескольких резонансных расследований.

Речь идет о миллиардах гривен, которые, как утверждается, оседают в карманах сотрудников БЭБ.

Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и основатель БФ "Народный тыл" Георгий Тука, передает журналист "Телеграфа"

По его словам, только за последний год есть по меньшей мере четыре скандальных эпизода, связанных с Александром Ткачуком.

Один из наиболее вопиющих случаев касается украинских портов, в частности в Одесском. Медиаматериалы сообщали о том, как сотрудники БЭБ безосновательно блокируют вывоз украинского зерна за границу, нарушая досудебные расследования.

— Дошло до того, что водители фур, заблокированных детективами БЭБ, на днях подожгли шины при въезде в Одесский порт в знак протеста. Бизнесмены публично заявляют, что от них требуют взятки в размере от 150 тысяч долларов, — говорит Георгий Тука.

Среди других дел – блокирование расследования деятельности подпольной табачной фабрики во Львове, по которой в Румынию поступила контрабанда на 7 миллионов евро.

Примечательно также имущественное положение Ткачука. Как отмечает Георгий Тука, в прошлом году глава детективов БЭБ приобрел квартиру в Киеве, стоимость которой оценивается в 117 тысяч долларов. Однако объяснить источники финансирования Ткачук не смог.

"Деятельность Ткачука координируется непосредственно с Офиса Президента, что объясняет его полную безнаказанность", – подчеркивает Тука. По его словам, даже резонансное ДТП с участием Ткачука, в котором молодая женщина осталась без конечностей, не привело к должному расследованию.

Георгий Тука на пресс-конференции

В преддверии визита в Киев посланника Трампа Кита Келлога, бывший глава Луганской ОВА подчеркивает: коррупционные скандалы в БЭБ будут одной из тем переговоров.

"Администрация Трампа тщательно отслеживает использование каждого доллара американских налогоплательщиков. Коррупционные скандалы могут быть использованы американскими партнерами против Зеленского в предстоящих переговорах ", – отмечает он.

По словам Туки, стоит обратить внимание и на то, что Кремль в последние недели начал активно бороться с коррупцией.

В то же время украинские предприниматели имеют к БЭБ крайне негативное отношение. Бизнес продолжает страдать, а репутация органа все больше приходит в упадок, говорит Георгий Тука в комментарии "Телеграфу".

— Я не уверен, что перезагрузка БЭБ (если она и произойдет) приведет к положительным изменениям. Поскольку авторы создавали эту систему пирамидальной, с целью наполнения собственных счетов и поместий, — заключает основатель БФ "Народный тыл".