Хаос у Міноборони став причиною зриву голосування в Громадську раду — Юрій Гудименко

Голосування перенесено на 7 січня 2025 року, проголосувати можна на офіційному сайті Міноборони

Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони було зірване через хаотичну організацію, а не просто через технічні збої, як заявили у відомстві.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "LB Live".

"У Міністерстві оборони все організовано максимально хаотично, і голосування за членів Громадської антикорупційної ради — чергове підтвердження цього. Попри численні обіцянки міністра організувати процес ще влітку, його перенесли на пів року. Зрештою, 26 грудня система просто "впала", і тисячі людей, включно зі мною, не змогли проголосувати. Це не випадковість, а результат системних проблем. Єдиний позитив — суспільство наочно побачило масштаб безладу, що вимагає негайного втручання", — коментує Юрій Гудименко.

За словами ветерана, Громадська антикорупційна рада може стати ефективним інструментом для виявлення проблем і проштовхування реформ, якщо її члени працюватимуть злагоджено та прозоро.

"Три основні проблеми, які потребують вирішення: закупівлі, бронювання підприємств і шпиталі. У закупівлях панує хаос, унаслідок корупції страждає якість і своєчасність важливих постачань. У бронюванні багато "лівих" підприємств, які не мають жодного відношення до критичної інфраструктури. А забезпечення поранених – окрема трагедія. Ми розуміємо, що в десятитисячному міністерстві 15 осіб не зроблять революцію, але наша мета – направити, контролювати та інформувати суспільство, щоб хаос і корупція в Міноборони не замовчувались і поступово зникли", — підкреслив Юрій Гудименко.

Голосування щодо Громадської антикорупційної ради перенесено на 7 січня 2025 року. Проголосувати можна буде безпосередньо на офіційному сайті Міністерства оборони.