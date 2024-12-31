Перенеситесь в прошлое: каким было новогоднее обращение Кравчука в первый год независимой Украины (видео)

Вспомнили дебютное новогоднее обращение к украинцам главы государства

2025 Зеленой Деревянной Змеи украинцы будут отмечать в условиях полномасштабной войны России против Украины. Многие погибли за этот год, так что праздник не приносит радости, как раньше. Каждое празднование Нового года сопровождается телеобращением президента Украины к гражданам.

"Телеграф" напомнит, каким было новогоднее обращение к украинцам первого президента Леонида Кравчука в 1991 году. Это произошло после принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Первое обращение президента Украины к народу

Телевидение в 1991 году было цветным, однако все еще низкого качества. В новогоднем обращении к украинцам в 1991 году Леонид Кравчук был в черном костюме с белой рубашкой.

Первый президент тогда отметил, что 1991 стал судьбоносным в истории нашего народа. Речь шла о большом событии – 24 августа того года Верховная Рада подписала Акт провозглашения независимости Украины. Это стало историческим событием, за что украинский народ боролся веками. Кравчук отмечал, что необходимо построить сильное государство с собственной экономикой, армией и верховенством права.

Иронически сегодня звучат слова Кравчука о том, что Украина стремится быть внеблоковым и безъядерным государством и проводит миролюбивую внешнюю политику. Ведь на третий год полномасштабной войны России ядерное оружие у нашего государства могло бы удерживать оккупанта от агрессии. Потому граждане часто вспоминают отказ Кравчука от ядерного оружия и критикуют это решение.

Также Кравчук подчеркивал важность распада СССР как тоталитарной империи и возникновения организации Содружества Независимых Государств, в которую входила Украина, Белоруссия и Россия. Сейчас такой союз выглядит невозможным, ведь Россия ведет страшную войну против нашего народа, а Беларусь ей в этом помогает.

Тогдашний глава государства утверждал, что украинцам рано радоваться независимости, ведь ее можно быстро потерять, если не развивать Украину. Также он вспомнил пустые полки магазинов, повышение цен и повышенную преступность, которую, по словам политика, можно преодолеть только вместе.

В новогоднем обращении Кравчук отметил, что важно создать равные условия развития для людей всех национальностей. Кроме того, он вспомнил украинских эмигрантов, живущих по разным странам мира.

Кравчук тогда призвал украинцев к терпимости и подчеркивал мир и трудолюбие. Обращение закончилось гимном Украины, видеокадрами Верховной Рады и мерцанием сине-желтого флага.

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