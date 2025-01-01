Чи надає статус ВПО відстрочку від мобілізації: пояснив юрист

Якщо чоловік ВПО має одну з чотирьох підстав для оформлення відстрочки, то йому потрібно принести документи в ТЦК

Усі військовозобов'язані в Україні мають перебувати на військовому обліку у ТЦК та СП за місцем проживання. Якщо чоловік має статус ВПО, то він повинен стати на облік за фактичним місцем проживання, а якщо у нього є підстави для відстрочки, то оформити її.

Статус внутрішньо переміщеної особи не надає можливості оформити відстрочку від мобілізації, як пояснив юрист Дмитро Франчук у коментарі для "РБК-Україна". Однак чоловіки-переселенці мають право на відстрочку за певних підстав, згідно зі законодавством.

Він зауважив, що рішення про мобілізацію чоловіка-переселенця приймається в індивідуальному порядку, залежно від конкретних життєвих обставин.

За яких обставин ВПО може отримати відстрочку

він має трьох і більше дітей у віці до 18 років, виховує дитину з інвалідністю, доглядає за хворими батьками або дружиною (чоловіком), чи наявність інших обставин, передбачених законом;

має захворювання, що визнане медичною комісією як підстава для непридатності до військової служби;

чоловік є студентом денної форми навчання, або він аспірант чи докторант;

особа є працівником критично важливих підприємств, установ та організацій.

Юрист нагадує, що для отримання відстрочки, особі необхідно особисто прийти в ТЦК та СП та надати документи, що підтверджують право на відстрочку.

"Це можуть бути свідоцтва про народження дітей, медичні довідки, довідки з місця навчання або роботи, документи, що підтверджують статус особи, яка потребує догляду тощо", — сказав Франчук.

Раніше "Телеграф" писав про те, кого з українців не мобілізують у 2025 році.