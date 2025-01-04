Синоптики назвали дату, коли Україну накриє тепло до +12

У всі регіони йде несподіване потепління

Перші дні 2025 року здивували українців нетиповим для другого місяця зими теплом. Ось і у вівторок, 7 січня, очікується різке потепління у всіх областях України.

За прогнозами синоптиків, в Одесі та області стовпчики термометрів цього дня піднімуться до позначки в +12°С. Про це повідомляється на сайті "Укргідрометцентру".

У вівторок, 7 січня, по всій території України спостерігатиметься тепла і сонячна погода. Вночі, як і вдень практично скрізь буде плюсова температура. Лише в Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях очікується 0°С вночі.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +12°С в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та в Криму.

У решті регіонів вдень також очікується тепла комфортна погода. Температура повітря досягне позначки +5 — +10 °С тепла. Опадів не прогнозується.

Вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду.

Нагадаємо, народний синоптик з Волині Володимир Деркач розказав чогось від погоди чекати в січні та лютому українцям. За його словами, січень дивуватиме різноманітністю та температурними гойдалками. При цьому різкі переходи від "плюсу" до "мінуса" спостерігатимуться досить часто.

Останній же місяць зими буде досить вологим, а третя декада лютого не принесе довгоочікуваного та різкого підвищення температури.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні у перші вихідні січня. Синоптики рекомендують взяти з собою парасольку.