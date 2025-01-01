На день народження Бандери: у Львові відкрили вулицю Фаріон

Вулиця знаходиться неподалік "Львівської політехніки"

У Львові відбулося відкриття вулиці, названої на честь мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон. Відкриття відбулося 1 січня, що збіглося з днем народження лідера українських націоналістів Степана Бандери.

Кадрами з церемонії відкриття поділився канал "Новини Live". До цього вулиця мала назву Технічна, вона розташована біля парку Івана Франка.

Вулиця також знаходиться неподалік університету "Львівська політехніка", де Фаріон працювала викладачем української мови.

Як відомо, 19 липня Ірину Фаріон убили у дворі власного будинку. Її вбивця кілька тижнів приходив туди, вивчаючи поведінку екснардепки.

Підозрюваний у вбивстві 18-річний В’ячеслав Зінченко 25 липня був затриманий у Дніпрі. Наступного дня суд обрав запобіжний захід хлопцеві — три місяці утримання під вартою без права внесення застави. Молода людина не визнає себе винною у злочині. Його батьки теж не вірять, що син міг зробити таке і називають його патріотом.

Зінченку загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.