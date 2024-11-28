Вулиця Фаріон з’явилася у Львові: реакція соцмереж

Рішення, ухвалене міською радою Львова, викликало неоднозначні коментарі в Інтернеті

У Львові перейменували вулицю на честь відомого політичного та громадського діяча Ірини Фаріон, яку вбили влітку 2024 року.

Про це повідомила міська рада Львова. Ідею перейменувати одну із вулиць на честь Фаріон депутати пропонували ще у липні, після вбивства. Тоді було затверджено рішення про перелік топонімів, які підлягають деколонізації, додати ще три вулиці. Це вулиці Космонавтів у Винниках та Рудно та вулиця Дідушка у Львові.

Що стосується вулиці, яку буде названо на честь Фаріон, то це питання було вирішено обговорити з членами сім’ї загиблої.

Зрештою міська рада Львова вирішила назвати вулицю Технічну у Галицькому районі місті на честь Ірини Фаріон. Депутат міськради від Всеукраїнського об’єднання "Свобода" та соратник Фаріон Любомир Мельничук заявив, що вулиця Технічна виходить з вулиці Степана Бандери, з’єднує простір студентського містечка "Львівської політехніки", де Фаріон працювала, і виходить до парку І. Франка та простору Національного університету ім. Івана Франка, де вона вчилася.

Думка українців щодо цього розділилася. У коментарях до публікації Львівської міської ради в Telegram люди підтримали це рішення.

А от у місцевих Telegram-пабліках розгорілася дискусія, що супроводжується переходом на особистості.

Нагадаємо, Ірину Фаріон було вбито 19 липня 2024 року біля будинку на вулиці Томаша Масарика у Львові, де вона проживала. Вона отримала кульове поранення голови, лікарі кілька годин виборювали її життя, але зусилля виявилися марними.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до вбивства Ірини Фаріон може бути причетна група з величезної кількості людей.