На день рождения Бандеры: во Львове открыли улицу Фарион

Улица находится неподалеку от "Львовской политехники"

Во Львове состоялось открытие улицы, названной в честь языковеда и бывшего нардепа Ирины Фарион. Открытие состоялось 1 января, что совпало с днем рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Кадрами с церемонии открытия поделился канал "Новини Live". До этого улица называлась Технической, она расположена возле парка Ивана Франка.

Улица также находится неподалеку от университета "Львовская политехника", где Фарион работала преподавателем украинского языка.

Как известно, 19 июля Ирину Фарион убили в дворе собственного дома. Ее убийца пару недель приходил туда, изучая поведение экс-нардепа.

Подозреваемый в убийстве 18-летний Вячеслав Зинченко 25 июля был задержан в Днепре. На следующий день суд избрал меру пресечения парню — три месяца содержания под стражей без права внесения залога. Молодой человек не признает себя виновным в преступлении. Его родители тоже не верят, что сын мог совершить такое, и называют его патриотом.

Зинченко грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.