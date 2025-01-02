Не вздумайте никого поздравлять "С прошедшим!" Новым годом: как правильно это сделать на украинском
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Чаще в украинском используют более конкретные фразы
Многие украинцы сейчас все активнее переходят на свой родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, с тем, как правильно поздравлять на украинском, особенно, если речь о прошедшем времени.
"Телеграф" рассказывает о том, как на украинском поздравить человека "с прошедшим" праздником. На самом деле на нашем языке правильно будет сказать: "З минулим святом!". Эта фраза является дословным переводом русского поздравления "С прошедшим!". Однако стоит отметить, что такая форма поздравления не очень распространена в украинском языке.
Чаще в украинском используют более конкретные фразы, например:
- "Зі святом, що минуло!" или "Вітаю з минулим святом!";
- "Вітаю зі святом, хоч і запізно!";
- "Вітаю з учорашнім святом!";
- "Вітаю з Новим роком!" (даже если уже прошло через несколько дней после Нового года);
- "Вітаю з днем народження!" (даже если поздравление запоздалое).
Эти фразы звучат более естественно на украинском языке и лучше передают содержание и настроение поздравления.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно называть "Деда мороза" на украинском языке.
Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно говорить — "вітають" или "поздоровляють" с Новым годом.