Не вздумайте никого поздравлять "С прошедшим!" Новым годом: как правильно это сделать на украинском

Чаще в украинском используют более конкретные фразы

Многие украинцы сейчас все активнее переходят на свой родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, с тем, как правильно поздравлять на украинском, особенно, если речь о прошедшем времени.

"Телеграф" рассказывает о том, как на украинском поздравить человека "с прошедшим" праздником. На самом деле на нашем языке правильно будет сказать: "З минулим святом!". Эта фраза является дословным переводом русского поздравления "С прошедшим!". Однако стоит отметить, что такая форма поздравления не очень распространена в украинском языке.

Чаще в украинском используют более конкретные фразы, например:

"Зі святом, що минуло!" или "Вітаю з минулим святом!"; "Вітаю зі святом, хоч і запізно!"; "Вітаю з учорашнім святом!"; "Вітаю з Новим роком!" (даже если уже прошло через несколько дней после Нового года); "Вітаю з днем народження!" (даже если поздравление запоздалое).

Эти фразы звучат более естественно на украинском языке и лучше передают содержание и настроение поздравления.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно называть "Деда мороза" на украинском языке.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно говорить — "вітають" или "поздоровляють" с Новым годом.