Не ганьбіться цим! З Новим роком вітають чи поздоровляють, як правильно
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Вивчайте українську разом з "Телеграфом"
В Україні 1 січня настав Новий рік. Під час свят хочеться зателефонувати своїм рідним та привітати їх.
"Телеграф" розповість, як говорити правильно "вітаю" чи "поздоровляю". Якщо у вас виникає сумнів використати слово "вітаю" чи "поздоровляю", то не сумнівайтеся, обидва слова рівнозначні.
Слово "поздоровляти" не є русизмом і словники української мови його фіксують.Словники дають таке тлумачення цих слів: "вітаю" – більш загальна форма, яка використовується як привітання замість "привіт" чи "вітаю з". Слово "поздоровляю" використовують для позначення конкретної події – свята, Дня народження чи успіху у справі.
Форми "Вітаю з Новим роком!" та "Поздоровляю з Новим роком!" є рівнозначними". Форму позначимо як "привітання" чи "звітання", а процес – "привітати" чи "повітати" та "здоровити". Але в українців є ще одне милозвучне слово, яке доречно використати якраз для різдвяно-новорічних свят – віншувати.
Тому зі святами ми – "повіншуємо" чи "звіншуємо".
Віншують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки: "Твоїм добром – тобі ж чолом!" (Леся Українка).
Раніше "Телеграф" показував яскраві привітання у листівках та прозі для близьких з новим роком.