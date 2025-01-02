Отсрочка без военного билета. Возможно ли это в Украине, рассказала юрист

Документы на отсрочку можно подать даже по почте

Все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет подлежат мобилизации, но определенные категории лиц могут получить отсрочку. Возможно ли это сделать без военного билета.

На этот вопрос дала ответ юрист Неля Романенко, передает b2bconsult. По ее словам, при оформлении отсрочки мужчина предоставляет учреждению соответствующие документы.

"За несвоевременное получение военного билета может быть составлен протокол о совершении административного правонарушения относительно нарушения правил военного учета, штраф от 17 до 25 тысяч гривен", – сказала она.

Романенко говорит, что при подаче документов на отсрочку, человек сразу может получить военный билет. В то же время, пока эти документы рассматриваются, до принятия решения, лицо не должны направляться на военно-врачебную комиссию (ВВК). По ее словам, документы можно подать по почте ценным письмом с описанием вложения.

"Указанным постановлением не запрещено направлять документы по почте, хотя некоторые ТЦК до сих пор требуют лично явиться для оформления отсрочки, что, повторюсь, не отвечает требованиям закона", – сказала эксперт.

По словам Романенко, даже если документы на отсрочку направлены по почте, они должны появиться в мобильном приложении "Резерв+". Также там должен быть электронный военно-учетный документ, который приравнивается к бумажному, а может быть, сообщение "информация требует уточнения – явитесь в ТЦК".

Ранее "Телеграф" писал, предоставляет ли статус ВПЛ отсрочку от мобилизации.