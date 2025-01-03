Европу засыпало снегом! Чего ждать Украине: прогноз погоды на январь и февраль от народного синоптика

Погода еще удивит Украину

Первые дни 2025 года удивили украинцев нетипичным для января теплом. К примеру, в столице 2 января столбики термометров достигали отметки +9 °C. Но будет ли вся зима такой же благоприятной для Украины, ведь неделю назад от мощных снегопадов уже страдала Восточная Европа: Босния, Словения, Хорватия.

Чего ждать в январе и феврале украинцам, в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

Январь

Первая декада нового года, по словам Владимира Деркача, удивит разнообразием погоды.

– Резкие переходы от "плюса" к "минусу" будут наблюдаться довольно часто. Середина этого отрезка будет холодной лишь условно: постоянный минус ночью, а остальное время будут преобладать плюсовые температуры. То есть дни будут достаточно теплые, а осадки не сильные (возможны только с середины первой декады), — отметил народный синоптик.

Вторая десятидневка января начнется плюсовой температурой.

– В течение дня практически постоянный "плюс", а ночью иногда "минус". С середины месяца усилятся осадки и почти сразу произойдет понижение температуры. Правда, оно будет не существенным, продержится до конца второй декады и зацепит один-два дня третьей декады января, — добавил знаток погоды.

Третья декада января не будет кардинально отличаться от предыдущей.

– Первые пару дней похолодания, а дальше ожидается повышение температуры. В течение суток практически постоянно будет "плюс", кроме ночных часов. В середине этого отрезка высока вероятность осадков (два-три дня). В конце января также не стоит ожидать понижения температуры. В общем, январь 2025 года будет достаточно теплым как для зимы. Столбики термометров не будут опускаться ниже 15°C практически по всей территории Украины, — подчеркнул Деркач.

Февраль

Первая декада последнего месяца зимы будет достаточно влажной.

– Нельзя сказать, что будет много осадков, однако туманы станут частыми "гостями" в этот период февраля. Что касается температурного режима, то ночью следует ожидать "минус", а днем или "плюс" или около 0°C, — отмечает народный синоптик.

Вторая десятидневка в своем начале продолжит тенденцию к умеренному холоду от первой декады.

– Но середина этого отрезка удивит повышением температуры. Хоть и пройдут осадки в это время, но температура воздуха будет плюсовая. К концу декады снова ожидается понижение температуры, но не сильное, хотя "минус" будет появляться и днем, — говорит знаток погоды.

Третья декада февраля не принесет долгожданного и резкого повышения температуры.

– Хотя днем следует ожидать в основном "плюс". Картину погоды будет портить влажный и довольно прохладный западный ветер, который будет постоянно вторгаться на территорию Украины. Что же касается осадков, то они будут носить более локальный характер, — резюмировал народный синоптик.

Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский на Волыни. Он наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период: от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января — по юлианскому. По методике народного синоптика каждый день в этом периоде соответствует определенному месяцу, и таким образом можно составить метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.